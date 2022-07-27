Зміцнююча маска проти випадіння волосся – рецепт з коньяком в домашніх умовах. Покроково!

Перепади температур та вітер аж ніяк не позитивно впливають на твоє волосся. Тож не дивно, що все частіше ми помічаємо, як кількість волосинок, що залишаються на гребінці, стрімко збільшується. Не варто лякатися. Це нормально! Однак можна зменшити втрати, зміцнюючи волосся різноманітними засобами. Один із них – маска з додаванням коньяку від випадіння волосся. Ми знайшли для тебе простий і універсальний рецепт маски для волосся з коньяком.

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Зміцнююча маска проти випадіння волосся – інгредієнти:

1 ст. л. коньяку

1 ст. л. олії (підійде будь-яка!)

1 жовток.

Зміцнююча маска проти випадіння волосся – покроковий рецепт в домашніх умовах

1. Переходимо до приготування нашої зміцнювальної маски. У глибокій мисці змішай усі інгредієнти, перетворивши їх на повністю однорідну масу.

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2. Спеціальною щіточкою або ж пальцями рівномірно розподіли маску по волоссю, починаючи від коренів і поступово доходячи до кінчиків. Намагайся при цьому масажувати шкіру голови – це покращить кровообіг.

3.Закутай волосся в поліетилен або ж одягни целофанову шапочку для купання. Поверх неї намотай рушник або шарф – вони створять ефект «теплиці», що посилить вплив маски.

4.Через півгодини змий маску теплою водою з шампунем. Не забувай, що мити волосся потрібно двічі, і потім нанести на волосся кондиціонер або бальзам.

5. Застосовуючи таку маску 2–3 рази на місяць, ти дуже скоро помітиш, що кількість волосинок, що випали, значно зменшилася!

Фото: Istock

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