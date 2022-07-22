Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото

Весілля вже незабаром, а ти досі не можеш визначитися із модною весільною сукнею? Ми підібрали трендові сукні для весілля у 2022 році на будь-який смак. Надихайся фотопідбіркою

Який варіант весільної сукні вибрати? Адже їх так багато! Світові дизайнери створили десятки образів до цієї події. Навіть найпримхливіша і найвимогливіша наречена зможе вибрати. Однією з тенденцій 2022 року став мінімалізм та індивідуалізм. Тому можна дозволити собі найсміливіші образи, навіть білий брючний костюм. Але якщо ти мрієш про розкішну пишну сукню, хто тобі може заборонити її придбати?

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Дивись модні весільні сукні 2022 року, вибирай, і нехай все пройде бездоганно!

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Monique Lhuillier

Oscar de la Renta

Lela Rose

Randi Rahm

Marchesa

Pronovias

За матеріалами iStock.com, brides.com