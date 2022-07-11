Новий канал>G.space>Новини

Манікюр на липень 2022: ідеї дизайну в фото

Манікюр на липень 2022: ідеї дизайну в фото

Літо – найкращий час спробувати яскравий манікюр на своїх нігтях. Цього року в моду повертаються неонові відтінки, яскраві дизайни та цікаві малюнки. Розуміємо, що настрій в тебе може бути не дуже добрим, проте новий манікюр завжди хоч трохи підійме тобі настрій. Який манікюр зробити у липні 2022, щоб підбадьорити себе?

Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на липень 2022.

Зараз дивляться

Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от @bunny.nailcafe

Фото iStock

Читай також:

Літній манікюр 2022: ідеї в фото 

Універсальний тренд: З чим носити білу футболку 

gspace маникюр модные новости на стиле
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь