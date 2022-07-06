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Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото

Патріотичний український манікюр 2022: ідеї дизайну в фото

Здається, що на війні додати собі настрою майже неможливо. Проте все-таки, якщо ти в безпеці, хочеться відчути та повернути приємні ритуали з мирного життя. Адже зараз надважливо знати, що ти жива та хоч якось будувати плани на майбутнє. Один з варіантів підтримати себе морально – зробити манікюр, а ще краще – патріотичний, український. Новий канал підготував для тебе варіанти патріотичного манікюру. 

Манікюр патріотичний 2022

 

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Публикация от Манікюр | Кам’янець (@onufranka_nails)

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