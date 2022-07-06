Манікюр на липень 2022: ідеї дизайну в фото

Літо – найкращий час спробувати яскравий манікюр на своїх нігтях. Цього року в моду повертаються неонові відтінки, яскраві дизайни та цікаві малюнки. Розуміємо, що настрій в тебе може бути не дуже добрим, проте новий манікюр завжди хоч трохи підійме тобі настрій. Який манікюр зробити у липні 2022, щоб підбадьорити себе?
Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на липень 2022.
Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото
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Літній манікюр 2022: ідеї в фото