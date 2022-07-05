Правильний догляд за обличчям – це важливий щоденний бьюті-ритуал. Він не тільки очищає шкіру й зволожує її, а є своєрідною підготовкою до нанесення макіяжу. Не знаєш, що і за чим робити? Не хвилюйся, ми зібрали для тебе зрозумілий туторіал. Читай, використовуй і продовжуй сяяти.

Як відомо, шкіра буває різною: сухою, жирною, комбінованою. Ми підібрали для тебе кілька способів догляду, беручи до уваги всі варіації. Отже, записуй!

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Як підготувати шкіру до макіяжу: Крок 1 – Очищуємо

Засіб, який використовується для всіх типів шкіри – це міцелярна вода. Саме міцели очищають твою шкіру, притягуючи забруднення, як магніт. Це, звісно, не скраб чи пілінг, який гарантує ідеально чисті пори, але очищення міцелярною водою – це перший і важливий крок на шляху до ідеального макіяжу.

Як підготувати шкіру до макіяжу: Крок 2 – Тонізуємо та зволожуємо

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Після того як ти очистила шкіру, час переходити до тоніку. Якщо у тебе суха або чутлива шкіра, ти можеш пропустити цей крок або використовувати засіб, який має заспокійливі властивості. У випадку із жирною або комбінованою шкірою тонік допомагає затягнути пори і контролювати рівень жировиділення. Це також допомагає шкірі краще вбирати живильні засоби.

Далі легкими масажними рухами нанеси зволожувальний крем на обличчя, не втираючи його. Твоя шкіра стане пружною та водночас м’якою.

Як підготувати шкіру до макіяжу: Крок 3 – Захист

Якщо тебе очікує тривале перебування під ультрафіолетом, радимо використовувати сонцезахисний крем. Ти можеш навіть замінити ним зволожувальний засіб, або використовувати обидва косметичні продукти разом.

Як підготувати шкіру до макіяжу: Крок 4 – Праймер

Праймер на основі силікону для шкіри обличчя є ключовою деталлю ідеального макіяжу. Він заповнює тонкі лінії зморшок, пори, і таким чином розгладжує обличчя. Праймер потрібно «вбивати» у шкіру пучками пальців – це забезпечить ідеальне покриття.

Виконуючи ці прості правила, ти гарантовано отримаєш ідеальний макіяж, який протримається значно довше, ніж зазвичай! Шкіра обличчя буде захищеною, зволоженою і матиме здоровий вигляд протягом усього дня!

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