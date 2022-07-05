Стретчинг стає все популярнішим, але мало хто знає, що це і чому він такий корисний. По суті стретчинг – це та ж розтяжка, тільки якісніша і результативніша, але водночас безпечна для новачків, оскільки ризик травм за правильного виконання мінімальний!

Власне термін «стретчинг» походить від англійського слова stretch, що перекладають як «тягнутися», «розтягуватися». Він передбачає виконання комплексу певних вправ. Тренування спрямоване на інтенсивне розтягування всіх груп м’язів і сухожиль та прекрасно підходить для загального схуднення. Уже після місяця тренувань тіло стає більш струнким, гнучким. І це без особливих фізичних навантажень!

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Насправді плюсів у стретчингу чимало. Однак, без сумнівів, однією з головних переваг такого тренування є відсутність навантажень на серце. Це робить стретчинг універсальним для будь-якого віку!

Також розтягування покращує циркулювання крові і лімфи в організмі, що допомагає в боротьбі із зайвою вагою.

Стретчинг зменшує болісні відчуття, тому підходить для реабілітаційних тренувань після травм, а також знімає крепатуру після інтенсивних силових навантажень.

Розтягуючи різні м’язи, ти зможеш за короткий період досягти бажаних результатів: будь це схуднення чи поперечний шпагат.

Іще один плюс стретчингу – це корекція постави. Якщо ти сутулишся, горбишся, то розтягування допоможе тобі виправити поставу. Уже за місяць тренувань ти відчуєш, що тримати спину прямо стане значно легше.

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Аби стретчинг-тренування було максимально результативним, слід дотримуватися кількох правил:

– правильно підбери одяг: він повинен легко тягнутися і при цьому утримувати м’язи в теплі;

– обов’язково розігрійся перед тренуванням, виконай кілька базових вправ, щоб підготувати м’язи до розтягування;

– якщо є можливість, прийми перед тренуванням гарячий душ, побачиш – розтягуватися буде значно легше;

– дуже важливо правильно дихати: рівно, глибоко, спокійно;

– не роби різких рухів – так можна травмувати м’язи;

– не перестарайтеся – якщо відчуваєш, що якась вправа завдає тобі сильного болю, то краще відмовся від неї, твої м’язи можуть бути не готовими до такого навантаження!

І ще одне – тренування повинні бути регулярними! Розтягуючись 3-4 рази на тиждень, ти вже через місяць відчуєш результат. А ось від разових тренувань пуття не буде – м’язи швидко відвикають від навантаження, і щоразу доведеться починати все спочатку.

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