вправи з фітнес резинками для рук і плечей

Хочеш підкачати руки, але гантелі не твоє? Тоді твоїми найкращими друзями на тренуваннях стануть фітнес-резинки! Вони допоможуть додати тонусу м’язам, прибрати дряблість та нарешті показати рельєф твоїх ручок. Хочеш, щоб твої руки класно виглядали у сукнях на бретельках? Тоді мерщій обирай свою резинку за рівнем навантаження та гайда тренувати руки та плечі!

Ділимося з тобою ТОП-5 вправами з резинками для рук і плечей:

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Розведення рук перед собою в сторони

Зафіксуй резинку на кісточках пальців так, щоб долоні дивилися одна на одну. Потім витягни руки перед собою на рівні плечей. Розводь руки у різні сторони, а у точці максимального напруження затримайся на 5 секунд. Повтори таких 15-20 разів 3 підходи. Цю ж саму вправу можна виконати, зафіксувавши резинку вище ліктів. Тоді ти краще відчуєш роботу м’язів плечей.

Французький жим на трицепс

Зачепися за резинку руками за спиною. Розтягуй її вгору так, щоб добре напружувався трицепс руки, що йде вгору. Спину потрібно тримати максимально прямо, прес напружити. Повтори таких 15-20 разів 3 підходи на кожну руку.

Відведення рук вниз

У цій вправі будуть працювати одразу м’язи обох рук. Зафіксуй резинку в обох долонях. Одну руку зігни у лікті та направ угору, іншу теж зігни у лікті, але тримаючи резинку зворотнім хватом. Розгинай нижню руку, опускаючи зап’ясті максимально низько. Повтори таких 15-20 разів 3 підходи на кожну руку.

Вправи з резинкою на прес від Наталії Гоций

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Підйом на біцепс

Обхвати резинку пальцями та обіприся однією рукою в протилежну ногу, стримуючи натягування. Іншу руку зігни у лікті. Повтори таких 15-20 разів 3 підходи на кожну руку.

Тяга рук до підборіддя

Вихідне положення: ноги на ширині плечей, спина випрямлена. Зафіксуй резинку, наступивши на неї ногами посередині. Опусти руки та візьми резинку так, щоб вона натягнулася. Повністю випрямся, але залиш ноги трошки зігнути у колінах. Піднімай резинку до підборіддя, направивши лікті вгору. Повтори таких 15-20 разів 3 підходи.

Порада: починай з резинки з найменшою жорсткістю і поступово збільшуй навантаження. Так ти зможеш звикнути та поступово увійти у режим тренування.

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