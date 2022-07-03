Манікюр на липень 2022: ідеї дизайну в фото

Літо – найкращий час спробувати яскравий манікюр на своїх нігтях. Цього року в моду повертаються неонові відтінки, яскраві дизайни та цікаві малюнки. Розуміємо, що настрій в тебе може бути не дуже добрим, проте новий манікюр завжди хоч трохи підійме тобі настрій. Який манікюр зробити у липні 2022, щоб підбадьорити себе?

Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на липень 2022.

Related video

Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @bunny.nailcafe

Фото iStock

Читай також:

Літній манікюр 2022: ідеї в фото

Універсальний тренд: З чим носити білу футболку