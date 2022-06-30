Модні окуляри 2022: що в тренді?

Які сонцезахисні окуляри в моді у 2022 році? Яку модель вибрати і як підібрати сонячні окуляри під форму обличчя? Читай в матеріалі.

Сонцезахисні окуляри. Мода 2022

Окуляри в товстій роговій оправі вже кілька сезонів тримаються на піку популярності. Такі моделі можуть стати родзинкою образу, якщо вибрати яскраву і стильну оправу і доповнити в тон акцентом на одязі або аксесуарах.

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Тренд 2022 року – звірині візерунки (леопард, зебра, тигрові смужки), тому спробуйте приміряти окуляри з оправою, наприклад, у цятки. Такі окуляри – самостійний аксесуар і підійдуть практично до будь-якого лука. Але найкраще така модель пасує з однотонними тотал-луками, наприклад, з білим брючним костюмом або маленькою чорною сукнею.

Окуляри в круглій оправі. Мода 2022

Така форма сонячних окулярів залишається у тренді. Та з круглими окулярами варто бути обережною: вони личать не всім. Якщо у вас кругле або квадратне обличчя, краще вибрати іншу форму, інакше ви ризикуєте візуально зробити його ще ширшим.

А от власницям овальної і трикутної форми обличчя пощастило більше: їм відмінно підійдуть моделі в круглих оправах. Можна навіть поекспериментувати і приміряти повністю чорні невеликі окуляри, як у кота Базиліо в казці про «Буратіно», вони виглядають незвично й додадуть образу неординарності.

Окуляри оверсайз. Мода 2022

У моді все оверсайз, і окуляри – не виняток. Можете приміряти такі, що виходять за межі обличчя, і, якщо форма вам підходить, виглядатимете, як голлівудські зірки, які ховаються від папараці. Дуже інтригуюче!

А доповнити образ можна хусткою у стилі ASAP Rocky, тоді лук вийде, як в Одрі Хепберн у фільмі «Шарада».

Окуляри «авіатори». Мода 2022

Такі окуляри нерідко ще називають «краплями». Вони підійдуть до будь-якої формі обличчя. Можливо, доведеться поміряти багато варіантів, але зрештою ви точно знайдете модель «авіаторів», яка вам підходить! Такі окуляри можуть бути в тонкій оправі або взагалі без неї, з кольоровими скельцями, з «хамелеонами» або класичні чорні – вибір за вами!

Вибираючи окуляри, пам’ятайте, що тренди трендами, та головне – це чи підходять вони конкретно вам! Завжди насамперед керуйтеся особистим смаком, і тоді окуляри стануть гармонійною деталлю вашого образу, а не даниною моді.

Фото: IStock