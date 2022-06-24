Мода 2022: джинси. Наймодніші моделі року

Джинси стали обов’язковим елементом гардеробу в сучасному світі. Здається, вони просто незамінні. Їх варіативність настільки велика, що дозволяє стилізувати джинси під різні образи. Залежно від пошиття, цей одяг буде доречним і в поході, і на побаченні, і на роботі, і під час прогулянки по місту. Які тренди диктує нам мода 2022? У цьому матеріалі ми розповімо про те, які саме джинси будуть актуальні цього року. Маленький спойлер: є одна деталь, яка повторюється у більшості трендів – підкочений низ.

Широкі джинси

Victoria Beckham, Chloé, Christian Dior, Balenciaga і інші модні будинки пропонують звернути увагу на джинси вільного крою. Така модель брюк додасть в образ трохи недбалості і легкості. І буде мати гарний вигляд з топом і жакетом, гольфиком або об’ємним светром.

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Печворк

Печворк – це техніка створення речей із клаптиків різних тканин. Любителі еклектики будуть задоволені, адже джинси, зшиті в цьому стилі, передбачають поєднання тканин різних кольорів і фактур. Навіть з додаванням трикотажу поверх або замість деяких шматочків деніму. Такий варіант брюк буде дуже активним елементом гардеробу сам по собі. Тому моделі-печворк краще поєднувати зі спокійним верхом.

Кльош

Кльош може урізноманітнити гардероб ділових жінок. Адже джинси такої моделі не будуть здаватися недоречними під час ділових зустрічей, і зроблять образ не таким нудним. Кльош буде доречний і в повсякденному житті. Разом з топом, світшотом або жакетом.

Рвані

Джинси з розрізами, рваними краями або потертостями нікуди не зникають. Варіантів цих моделей настільки багато, що кожна модниця знайде ідеальні джинси під свій тип фігури. Не забувайте, тренди трендами, але головне, щоб брюки на вас ідеально сиділи.

Принти

Однотонні джинси – це класика, але нудна класика. Мода 2022 року пропонує пограти з принтами. Це можуть бути написи, малюнки, флора, фауна, обличчя, та все що завгодно. Але не перестарайтеся з активними принтами, адже вони будуть притягувати усю увагу оточуючих на себе. Якщо їх буде дуже багато, то модний тренд перетворитися в модний провал. Ось як дизайнери пропонують носити джинси з принтом.

І порада наостанок, не женіться за трендами, якщо вони вам не до лиця. А при купівлі речей не забувайте враховувати свій тип фігури і типаж. Вдалого шопінгу!

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