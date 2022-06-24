Манікюр на червень 2022: ідеї дизайну в фото

А от і перший місяць літа – ура! Чесно кажучи, літо цього року або зовсім не відчувається, або відчувається якось не так, і все через війну. Неможливо уявити, як радіти теплу, сонцю, спокійно ходити у спідницях та гарних сукнях, коли росія все ще винищує наші землі та народ. Але ти жива і у відностій безпеці. Тому не забувай радувати себе та дозволяти маленькі радості. Одна з таких – новий манікюр. Який манікюр зробити у червні 2022, щоб трохи підняти собі настрій?
Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на червень 2022.
Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото
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