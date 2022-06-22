Місячний календар стрижок на червень 2022 вже на сайті Нового каналу! Ми знаємо, що ти точно піклуєшся про стан свого волосся. А тому правильно та ретельно обираєш не лише шампуні, кондиціонери, маски та стайлінг, а й той день, коли варто підстригтися та пофарбувати волосся. Плануєш оновити свою зачіску у в останній весняний місяць? Тоді читай наш місячний календар стрижок на червень 2022.

Місячний календар на червень 2022: коли стригти волосся

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1, 8, 10, 11, 12, 18, 27, 29 червня – сприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем на червень 2022, у ці дні твоє волосся найкраще адаптуватиметься до змін. Якщо ти довго мріяла зробити карешку, то, можливо, цей час настав.

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Звичайно, навіть у сприятливі дні по місячному календарю стрижок на червень 2022 року стрижку краще довірити професіоналу та записатися у салон. Майстер допоможе розібратися, яка довжина пасуватиме твоє типу обличчю, зробить правильну форму, яка гарно вкладатиметься без космічних зусиль. Стрижка у ці дні поліпшить твій настрій, збагатить енергією, силами на подальшу боротьбу та позитивно вплине на твій бюджет. Більш докладні рекомендації щодо поліпшення матеріального стану шукай на сторінках Нового каналу, в матеріалі – фінансовий гороскоп на 2022 рік.

Місячний календар на червень 2022: коли не варто стригти волосся

6, 14, 23, 25, 26 червня 2022 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Як вказує місячний календар стрижок на червень 2022, у ці дні варто забути про стрижку. Є велика ймовірність того, що ви з майстром не зрозумієте одна одну і вийде катастрофа. До того ж, волосся може стати неслухняним, а кінчики почнуть сіктися. Таке нещастя нікому непотрібне.

Місячний календар на червень 2022: коли фарбувати волосся

2, 5, 13, 16-18, 20, 22, 27, 28, 29 червня – сприятливі дні для фарбування волосся! Тому сміливо записуйся до колориста або купуй свою улюблену перевірену фарбу для волосся для домашнього фарбування.

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Оновлений колір волосся додасть тобі впевненості та більш грайливого настрою. А це однозначно допоможе привернути увагу того, хто тобі так подобається. Впевненість надає крила, тому будь готова зустріти кохання. Більше про те, у яких знаків Зодіаку є шанси зустріти кохання усього життя після походу до перукаря, читай на сторінках Нового каналу, в матеріалі – любовний гороскоп на 2022 рік.

Місячний календар на червень 2022: коли не варто фарбувати волосся

6, 14, 15, 19, 23, 25, 26 червня – несприятливі дні для фарбування волосся! Якщо вірити місячному календарю стрижок на червень 2022, то у ці дні фарбування волосся може перетворитися у катастрофу. Лише дарма витратиш гроші, нерви та, можливо, залишишся з пошкодженим волоссям. Краще підбери іншу дату.

Фото: IStock

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