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Мода 2022: які кросівки в тренді цього літа

Кросівки на літо 2022: модні тренди (фото)

Ну нарешті жінки можуть носити красиві сукні, спіднички, брючні костюми і буквально літати, а не вмирати під вечір. А все завдяки моді на кросівки! В 21 столітті це стало стильним, зручним, практичним. Та й ніжки щодня кажуть «дякую» за відпочинок від підборів. Тож тепер кожна дівчина хоче мати не тільки десяток пар босоніжок, а ще й кросівок під кожен лук!

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Зараз ми тобі розкажем, які кросівки в моді влітку 2022 року.

МОДА 2022: тренди на весь рік

Багато шнурків

Шнурівка повертається в модні тренди взуття літо-2022, а значить, в кросівках її має бути ще більше. Кросівки на товстій підошві з подвійною шнурівкою відмінно виглядають як з джинсами, так і зі спортивними штанами, брюками. І, звісно, з різними сукнями та спідницями. Тож не забувай про них.

 

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Публикация от PUMA (@puma)

 

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«Татові кросівки» чи Ugly Sneakers

Деякі подумають: «фу, який жах, що за масивне взуття ти носиш»? Але ж плюсів у «татових кросівок» та їх масивності безліч! Товста підошва особливо класно захищає твою ногу від холоду восени та взимку. А велитенський розмір тільки підкреслює хрупкість жіночої ніжки. Тому дівчата на фото в такому взутті завжди виглядають стройнішими.

 

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Публикация от PUMA (@puma)

Кросівки на літо 2022: модні тренди (фото)

Білі кросівки

Білі осінні кросівки перетворюють нейтральний наряд в неймовірно сучасний. Обов’язково купи собі пару, якщо ще ця базова річ ще відсутня у гардеробі. Так, звісно її можна легше забруднити… Але, якщо білі кросівки мити щоразу після прогулянки, прослужать вони довше.

 

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Неон та блистки

Неонові колірні палітри є першим помітним трендом  літа 2022 року саме для кросівок. Яскраві кольори і перламутр – повернення до 90-х та 2000-х років.

Мода 2022: які джинси обрати

Кросівки на літо 2022: модні тренди (фото)

 

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Публикация от adidas Originals (@adidasoriginals)

Тренд «мatchy-matchy»

Буквально означає «поєднання кольору». Не так давно дизайнери категорично відмовилися від тандему типу «однакова взуття та сумка». Але, чесно зізнаємося, комбінування кросівок під твій наряд – це шикарний варіант для тих, хто хоче виділитися і самостійно диктувати тренди.

 

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Публикация от adidas Originals (@adidasoriginals)

 

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Публикация от adidas Originals (@adidasoriginals)

Tie Dye

Експерименти – найкращі друзі 2022! Спочатку Tie Dye – це метод забарвлення тканин (а тепер і взуттєвої тренд), коли її згортають в клубок, гармошку і поміщають в фарбувальний розчин. Результат експерименту – це завжди сюрприз, все залежить від вибору кольорів і їх самостійного перетворення в принт.

Кросівки на літо 2022: модні тренди (фото)

Тваринні принти

Якщо тобі подобається леопардовий чи крокодилячий візерунок, проте одянути таку кофтинку ти не наважишся, експериментуй із взуттям! Не бійся вносити такі принти в свій гардроб, просто роби це якісно: не варто кутатися леопардом з ніг до голови.

Кросівки на літо 2022: модні тренди (фото)

 

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Публикация от adidas Originals (@adidasoriginals)

Фото – iStock, Getty Images

 

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