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Манікюр на травень 2022: ідеї дизайну в фото

Манікюр на травень 2022: ідеї дизайну в фото

Давай дозволимо собі трохи радості? Звичайно, що це дуже важко, коли бачиш, які жахи відбуваються у країні через напад росії. Проте не варто забувати про себе. Ти у себе одна, радій життю, піклуйся про себе та дозволяй маленькі і великі радості. Один з варіантів – манікюр. Який манікюр зробити у травні 2022, щоб трохи підняти собі настрій?

Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на травень 2022.

Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото

 

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Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

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Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

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Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от МАНІКЮР ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПЕДИКЮР (@loft.nailspace)

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