Манікюр на травень 2022: ідеї дизайну в фото

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Давай дозволимо собі трохи радості? Звичайно, що це дуже важко, коли бачиш, які жахи відбуваються у країні через напад росії. Проте не варто забувати про себе. Ти у себе одна, радій життю, піклуйся про себе та дозволяй маленькі і великі радості. Один з варіантів – манікюр. Який манікюр зробити у травні 2022, щоб трохи підняти собі настрій?
Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на травень 2022.
Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото
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