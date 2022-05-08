Місячний календар стрижок на травень 2022 вже на сайті Нового каналу! Ми знаємо, що ти точно піклуєшся про стан свого волосся. А тому правильно та ретельно обираєш не лише шампуні, кондиціонери, маски та стайлінг, а й той день, коли варто підстригтися та пофарбувати волосся. Плануєш оновити свою зачіску у в останній весняний місяць? Тоді читай наш місячний календар стрижок на травень 2022.

Місячний календар на травень 2022: коли стригти волосся

4, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 31 травня – сприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем на травень 2022, у ці дні твоє волосся найкраще адаптуватиметься до змін. Якщо ти довго мріяла зробити карешку, то, можливо, цей час настав.

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Звичайно, навіть у сприятливі дні по місячному календарю стрижок на травень 2022 року стрижку краще довірити професіоналу та записатися у салон. Майстер допоможе розібратися, яка довжина пасуватиме твоє типу обличчю, зробить правильну форму, яка гарно вкладатиметься без космічних зусиль. Стрижка у ці дні поліпшить твій настрій, збагатить енергією, силами на подальшу боротьбу та позитивно вплине на твій бюджет. Більш докладні рекомендації щодо поліпшення матеріального стану шукай на сторінках Нового каналу, в матеріалі – фінансовий гороскоп на 2022 рік.

Місячний календар на травень 2022: коли не варто стригти волосся

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 25, 28, 29, 30 травня 2022 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Як вказує місячний календар стрижок на травень 2022, у ці дні варто забути про стрижку. Є велика ймовірність того, що ви з майстром не зрозумієте одна одну і вийде катастрофа. До того ж, волосся може стати неслухняним, а кінчики почнуть сіктися. Таке нещастя нікому непотрібне.

Місячний календар на травень 2022: коли фарбувати волосся

1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 31 травня– сприятливі дні для фарбування волосся! Тому сміливо записуйся до колориста або купуй свою улюблену перевірену фарбу для волосся для домашнього фарбування.

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Оновлений колір волосся додасть тобі впевненості та більш грайливого настрою. А це однозначно допоможе привернути увагу того, хто тобі так подобається. Впевненість надає крила, тому будь готова зустріти кохання. Більше про те, у яких знаків Зодіаку є шанси зустріти кохання усього життя після походу до перукаря, читай на сторінках Нового каналу, в матеріалі – любовний гороскоп на 2022 рік.

Місячний календар на травень 2022: коли не варто фарбувати волосся

2, 4, 5, 6, 20, 21, 25, 26, 27, 30 травня – несприятливі дні для фарбування волосся! Якщо вірити місячному календарю стрижок на травень 2022, то у ці дні фарбування волосся може перетворитися у катастрофу. Лише дарма витратиш гроші, нерви та, можливо, залишишся з пошкодженим волоссям. Краще підбери іншу дату.

Фото: IStock

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