Патріотичний український манікюр 2022: ідеї дизайну в фото

«Незаміжнім українкам»: Яка небезпека може чекати переселенок при пошуку житла у Великій Британії?
Здається, що на війні додати собі настрою майже неможливо. Проте все-таки, якщо ти в безпеці, хочеться відчути та повернути приємні ритуали з мирного життя. Адже зараз надважливо знати, що ти жива та хоч якось будувати плани на майбутнє. Один з варіантів підтримати себе морально – зробити манікюр, а ще краще – патріотичний, український. Новий канал підготував для тебе варіанти патріотичного манікюру.
Манікюр патріотичний 2022
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