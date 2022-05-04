Патріотичний український манікюр 2022: ідеї дизайну в фото

Здається, що на війні додати собі настрою майже неможливо. Проте все-таки, якщо ти в безпеці, хочеться відчути та повернути приємні ритуали з мирного життя. Адже зараз надважливо знати, що ти жива та хоч якось будувати плани на майбутнє. Один з варіантів підтримати себе морально – зробити манікюр, а ще краще – патріотичний, український. Новий канал підготував для тебе варіанти патріотичного манікюру.

Манікюр патріотичний 2022

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Антипова (@elena___antipova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Антипова (@elena___antipova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУРСИ МАНІКЮРУ/ СТУДІЯ КРАСИ???????? (@fedukhatanya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр/Чернівці (@nails_anna_shubina)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Кострыцкая (@alina_kostritska)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СТУДІЯ КРАСИ/ КУРСИ МАНІКЮРУ???????? (@zefirstudio_ternopil)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Курси манікюру, педикюру????❤️ (@oksanashuta_beautiful_nail)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anzhelika Golovnya (@lika_foxik)

Фото iStock

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