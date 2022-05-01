Манікюр на травень 2022: ідеї дизайну в фото

Давай дозволимо собі трохи радості? Звичайно, що це дуже важко, коли бачиш, які жахи відбуваються у країні через напад росії. Проте не варто забувати про себе. Ти у себе одна, радій життю, піклуйся про себе та дозволяй маленькі і великі радості. Один з варіантів – манікюр. Який манікюр зробити у травні 2022, щоб трохи підняти собі настрій?

Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на травень 2022.

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