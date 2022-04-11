Мода 2022: Головні тренди Нью-Йоркського Тижня моди

Днями пройшов Нью-Йоркський Тиждень моди Fall 22. Ми подивилися для вас усі колекції та виділили тренди, на які дизайнери зробили ставки у 2022 році. І хоча на подіумі презентували осінні колекції, можна вже сміливо інтегрувати тренди у весняний гардероб!

Головні тренди New York Fashion Week 2022

Мода 2022: Шкіряні плащі та куртки

Цього сезону практично всі кутюр’є використовували у своїх образах шкіру. Шкіряні спідниці, штани та жилети можна побачити в багатьох колекціях, але «зірками» подіумів однозначно стали довгі шкіряні пальта та куртки. Серед кольорів лідирують чорний та бежевий, а ось фактура може бути будь-якою! Лакована шкіра, гладка, з візерунками – вибір тільки за вами.

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Мода 2022: Дублянки

Для тих, кому не до смаку шкіряні плащі, дизайнери пропонують інший варіант верхнього одягу – об’ємні дублянки з великими кишенями та хутряними елементами. З кольорів переважає бежевий, але для любителів яскравих акцентів у колекціях представлені кольорові моделі.

Мода 2022: Яскраві пальта

Серед чорних та бежевих дублянок та плащів на подіумах яскраво виділялися різнокольорові пальта. Яскраві відтінки, елегантні жіночні силуети – ця деталь гардеробу підійде кожній!

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Мода 2022: Широкі пояси

Акценти – безперечний тренд 2022 року, і дизайнери пропонують використовувати як незвичайний елемент широкі пояси. Їх можна комбінувати з оверсайз футболками, светрами, блузами, одягати поверх пальто. Пояси вигідно підкреслюють талію і додають фігурі витонченості. Якщо ви раніше ніколи не носили широкі пояси на талії, обов’язково приміряйте цей аксесуар – впевнені, ви будете приємно вражені!

Мода 2022: Банти

Банти та бантики цього сезону на піку популярності. Великі та маленькі вони додають образам грайливості та жіночності. А якщо ви не готові до образів із великими об’ємними бантами, спробуйте підібрати до улюбленої блузи тонку довгу стрічку, яку можна зав’язати акуратним бантиком під комірцем.

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Мода 2022: Брючні костюми

Брючні костюми вже не перший рік займають лідируючі позиції на модних подіумах. Однак у 2022 немає єдиної моделі: у різних колекціях можна побачити і приталені піджаки із завуженими брючками, і оверсайз моделі із брюками палаццо. Тож вибір за вами! І колірна палітра може бути будь-якою: у тренді як класичні чорні та коричневі костюми, так і яскраві варіанти.

Мода 2022: В’язані речі

Для любителів светрів чудова новина! На Тижні моди в Нью-Йорку дизайнери представили величезну кількість образів із в’язаними светрами, жилетами та сукнями. Приталені та оверсайз, велика та дрібна в’язки, подовжені та укорочені моделі – єдине правило, щоб річ була в’язана!

Мода 2022: Квітковий принт

І хоча на показах були представлені осінні колекції, цей тренд ідеально підходить для весняних образів! Флористичні візерунки на сукнях, спідницях, штанах та навіть куртках можна побачити практично у всіх колекціях. І якщо раніше важливо було звертати увагу на розміри візерунка – дрібна або велика квітка, наприклад, то цього сезону вибір і тут залишається за вами.

Мода 2022: Ботфорти

Вони знову у моді! Високі чобітки, які підкреслюють стрункі ніжки, знову вийшли у топ. Цього сезону в тренді моделі вище коліна з гострими шкарпетками на середньому підборі. Бездоганно виглядають у поєднанні з сукнями та спідницями будь-якої довжини.

І пам’ятайте, що тренди – це підказка від дизайнерів, але головне, щоб образ підходив та подобався саме вам!

Фото: vogue.com