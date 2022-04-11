Китайський гороскоп по роках народження на 2022 рік

2022 рік Чорного (Блакитного) Тигра принесе нам багато хорошого та приємного. Якщо ви вже прочитали докладний гороскоп для свого знаку зодіаку – Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога, Водолія та Риб – настав час дізнатися ще один важливий аспект. Східний гороскоп по роках – астрологічний прогноз, на який теж варто зважати. Тож що ж чекає саме на вас? Новий канал вже підготував східний гороскоп по роках на 2022 рік.

Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Тигра

Для тих, хто з’явився на світ в рік Тигра, 2022 стане періодом виконання потаємної мрії. Для цього вам необхідно активно демонструвати свої здібності, оперативно реагувати на ситуацію, що швидко змінюється, і сміливо діяти. Наступний рік гарантує вам популярність, підвищений інтерес та захоплення оточуючих. Такою увагою до вашої персони можна і потрібно скористатися, щоб просунутися в кар’єрі, випередити конкурентів або ризикнути розпочати свою справу. Обов’язково проявіть себе, не залишайтеся у тіні, це ваш рік!

Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Кролика

Для тих, хто народився в рік Кролика, 2022 рік Тигра стане особливим та трансформаційним. Це дуже важливий період у вашому житті, вам доведеться прийняти доленосні рішення та наважитися на колосальні зміни. Не дивуйтеся, якщо цього року отримаєте новини, які розвернуть вектор вашого життя на 180 градусів. Головне — приймати ситуацію, зберігати спокій і вирішувати питання за мірою їх надходження, додаючи креативний підхід. Невеликий струс приведе вас до того, що з часом ви самі будете в захваті від своїх здібностей, сміливості та нового життя. Щоб рік склався найбільш сприятливим чином, оточіть себе ресурсними, позитивними та енергійними людьми. Час припинити спілкування з тими, хто постійно ниє та скаржиться на життя.

Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Дракона

Для Драконів рік Тигра теж не залишиться без змін у житті. Але вам потрібно зберігати свої ресурси, щоб у вас вистачило сил на потужний ривок. Тож намагайтеся якнайбільше відпочивати, пройдіть медичне обстеження, контролюйте режим дня та сон. Не бійтеся ризикувати – прийдешній рік дуже підійде для великої інвестиції в нерухомість та/або покупки автомобіля. Також активні енергії наступного періоду можуть спонукати вас до думки про міграцію. Таке серйозне рішення, як переїзд до іншої країни, варто приймати у всеозброєнні, з урахуванням усіх ризиків, Не поспішайте та не забувайте про своє здоров’я.

Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Змії

У 2022 році народженим у рік Змії захочеться отримати нові знання та навички. Тож не дивно, якщо ви плануєте піти на якісь додаткові курси чи вступити на ще один факультет в університеті. Будьте амбітні, і Тигр подарує вам натхнення на початок роботи, високу концентрацію уваги та силу волі, щоб не покинути розпочате. Крім того, в цей період вам може відкритися раніше недоступна інформація. Не забувайте дослухатися до своєї інтуїції та не забувайте отримувати задоволення від процесу. Ви матимете всі шанси стати популярним – якщо не на всю країну, то у своїй сфері точно. Не забувайте і про здоров’я, намагайтеся позбутися старих шкідливих звичок. Займіться спортом та побудуйте ще більше планів на майбутнє.

Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Коня

У тих, хто народився в рік Коня, у 2022 році життя буде кипіти та швидко змінюватися. Це час свіжих ідей, енергії для старту нових проектів та самопізнання. Люди навколо відчують ваш прилив енергії та стануть вам довіряти ще більше, ваш авторитет зросте. Тому для вас вже з початку нового року існує можливість переходу на високу посаду. Цілком можливо, що для якісного стрибка на наступний рівень вам доведеться залишити старе місце роботи, щоб одразу і з усією відповідальністю взятися до нових обов’язків. Прийміть це рішення, не озираючись назад. Також не обійдеться без приємних змін в особистому житті. Самотні зустрінуть свою другу половинку, а пари проводитимуть час у романтиці.

Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Кози

2022-й для тих, хто народився в рік Кози, стане завершенням старого етапу життя і переходом до нового. Це може бути закінчення навчання, перехід на нову роботу, зміна соціального статусу, материнство, одруження чи оформлення розлучення, відкриття свого бізнесу, вихід на пенсію або подорож у місця, де ви раніше не бували. Важливо проаналізувати всі нинішні справи та зробити правильні висновки, щоб не повторювати помилок минулого. Скористайтеся шансом, який надає вам рік Тигра. Не бійтесь навчатися та здобувати нову професію, не відмовляйтеся від пропозицій, навіть якщо вони здаються вам нереальними. Спочатку завжди треба хоча б спробувати. Ви отримаєте відповіді на свої запитання та чітко визначте цілі, бажання та можливості, які дозволять вам впевнено стартувати до нових висот.

Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Мавпи

Для Мавп наступний рік буде сповнений пригод! Однак на початку року вам рекомендується залягти на дно, не виявляти зайвої активності без приводу і тим більше не долучатися до таких масових заходів як мітинги, пікети, страйки. Хоч як би вас приваблювали громадянські обов’язки, опануйте себе та тримайте позицію спостерігача. Таке рішення не лише допоможе уникнути негативного для вас перебігу обставин, а й дозволить зупинитися, подумати, а потім відреагувати найбільш вигідним для вас чином. Рік Тигра принесе вам енергію для вирішення всіх поточних питань. Ви зможете збільшити свій дохід і не думати про нестачу грошей. Один з безлічі припустимих сценаріїв реалізації енергій, що приходять, – це новина про якусь доленосну подію, що змусить вас взятися до пошуку додаткового джерела доходу.

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Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Півня

У 2022 році вам слід діяти обережно, щоб потім не пошкодувати про своє рішення. Фільтруйте будь-яку інформацію, не піддавайтеся на провокації, перевіряйте всі документи і давайте собі час на обмірковування майбутніх вчинків. Щоб уникнути проблем, заведіть звичку радитися щодо важливих питань з людьми, яким довіряєте на сто відсотків. Також займіться очищенням свого простору: викиньте старі речі, які не пасують, не тішать чи морально застаріли – віддайте їх тим, хто потребує. Також перегляньте своє оточення. Не долучайтеся до розмов на негативну тематику, мінімізуйте спілкування з людьми, які транслюють низькі вібрації, та уникайте витоку енергії. Фокусуйтеся на позитивних подіях та приділіть увагу своєму здоров’ю, частіше відвідуйте стоматолога, сходіть до невролога та окуліста. Якщо зробите все правильно, то у вас з’являться сили та можливості для тривалої подорожі.

Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Собаки

Для Собак рік Тигра буде насичений цікавими подіями та активними змінами. Ваше здоров’я залишиться міцним. Ви зможете завойовувати світ, а в перервах між активними діями можна буде здійснити подорож туди, куди давно мріяли. Це подіє на вас надихаюче, і, повернувшись, з новими силами ви зможете взятися до просування своїх проектів, розширення бізнесу або підкорення нових кар’єрних вершин. При цьому вам потрібно намагатися трохи послабити контроль і більше довіритися життю. У 2022 на Собак очікують великі фінансові операції та приємні витрати. Це може бути покупка автомобіля, нерухомості або вкладення у вигідні інвестиції. Не переймайтеся, якщо ви не професіонал у фінансових питаннях, у вас буде можливість отримати хорошу пораду.

Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Свині

Рік Тигра стане для вас етапом, коли ви почнете отримувати винагороду за свою працю. До цього ви накопичили багато знань, умінь та досвіду. Настав час використовувати отримане і реалізовувати свій великий потенціал. Наступного року до вас прийдуть відмінні можливості, потрібні люди та енергія. Ви відчуватимете підтримку, а обставини складатимуться на вашу користь. Щоб збільшити фінансовий потік і посилити удачу, рекомендується тримати поряд із собою фахівців з будь-яких важливих питань або тямущих помічників, яким можна делегувати виконання складних вузькоспрямованих завдань. Наступний період пророкує вам чудовий початок нової, дуже стабільної та вигідної справи, яка згодом принесе вам хороший дохід.

Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Щура

На всіх народжених у рік Щура очікує чудовий рік у багатьох життєвих сферах. Тигр подарує вам нові можливості для зростання та розвитку, відкриє раніше недоступні перспективи і, головне, дасть ресурси, щоб цим скористатися. У вас вийде займатися кількома проектами одночасно і долучити для їх реалізації тямущих партнерів, які, безумовно, нададуть вам потужну підтримку. В особистому житті багатьом Щурам рік обіцяє класні зміни – ви станете щасливими як ніколи. Фінансами краще не розкидатися, проте й нестачі грошей у вас не буде.

Східний гороскоп на 2022 рік для тих, хто народився в рік Бика

Нарешті в тих, хто народився в рік Бика, весь рік буде щасливим. Хтось сміливо візьметься за вирішення житлового питання та наважиться на переїзд чи купівлю нерухомості. Ті, хто шукає кохання, зможуть зустріти свою другу половинку і не замислюючись офіційно зареєструвати стосунки. Ваш союз, створений у рік Тигра, обіцяє бути міцним, довговічним та благополучним. На тих, хто вже у відносинах, чекає нова хвиля приємних емоцій, хвилюючих одкровень і гарячих пригод. Теплі спільні вечори і час, проведений у родинному колі, стане кращим ресурсом, що додасть вам сил для нових звершень. Наступного року Бикам також вдасться збільшити фінансовий потік. Прислухайтеся до себе і спробуйте реалізувати найсміливіші ідеї.

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