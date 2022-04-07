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Синій манікюр на 2022 рік: ідеї для нового тренду

Синій манікюр на 2022 рік: ідеї дизайну в фото

Синій манікюр – тренд 2022 року, який принесе тобі вдачу! Якщо ж в тебе поки що немає хлопця, то енергія синього манікюру точне притягне його до тебе. А, якщо ж ти вже у відносинах – ви станете ще щасливішою парою. 

Тож лови ідеї синього манікюру 2022!

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Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

 

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Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

 

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Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

 

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Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

 

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Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

 

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Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

 

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Публикация от Boutique Delle Unghie (@boutique_delle_unghie)

Фото – iStock

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