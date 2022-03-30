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Манікюр патріотичний 2022: ідеї дизайну в фото

Патріотичний манікюр 2022: ідеї дизайну в фото

Здається, що на війні додати собі настрою майже неможливо. Проте все-таки, якщо ти в безпеці, хочеться відчути та повернути приємні ритуали з мирного життя. Адже зараз надважливо знати, що ти жива та хоч якось будувати плани на майбутнє. Один з варіантів підтримати себе морально – зробити манікюр, а ще краще – патріотичний. Новий канал підготував для тебе варіанти патріотичного манікюру. 

Манікюр патріотичний 2022

 

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Публикация от Манікюр | Кам’янець (@onufranka_nails)

 

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Публикация от Студія краси •Shell Be• Львів (@shellbe.studio)

 

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Публикация от САЛОН КРАСИ (@nails_beauty_bar_)

 

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Публикация от Салон краси Львів (@aesthetic.salon)

 

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Публикация от Манікюр Івано-Франківськ (@nails_top_if)

 

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Публикация от Елена Антипова (@elena___antipova)

 

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Публикация от Елена Антипова (@elena___antipova)

 

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Публикация от КУРСИ МАНІКЮРУ/ СТУДІЯ КРАСИ???????? (@fedukhatanya)

 

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Публикация от Манікюр/Чернівці (@nails_anna_shubina)

 

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Публикация от Манікюр/Педикюр???????? (@tanyusha_rudenk0)

 

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Публикация от маникюр педикюр (@dasha_nails_liskonog)

 

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Публикация от Алина Кострыцкая (@alina_kostritska)

 

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Публикация от Anzhelika Golovnya (@lika_foxik)

Фото iStock

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