Як самостійно підстригтися в домашніх умовах?

Заради своєї краси дівчата можуть навчитись робити все, що завгодно: манікюр, педікюр, маски для обличчя, епіляцію. А чи можна навчитись стригтися самостійно та бажано рівно? Наша відповідь – звичайно, так! Тож швидше читай наш матеріал, щоб дізнатися всі подробці.
1. Робоче місце для стрижки
Найкраще місце для самостійної стрижки – світла кімната із дзеркалом, а краще навть з двома, щоб контролювати стріжку з усіх сторін. Заздалегідь варто подумати і про прибирання після стрижки. Якщо з вашої підлоги буде складно прибрати маленькі пасма волосся, то краще застелити покриття газетами або плівкою.
2. Інструменти для стрижки
З першого погляду здається, що постригтся можна будь-якими ножницями, проте це не так. Для якісної стрижки інструмент має бути максимально гострим. Краще за все скористатися професійними ножицями та з лезом не довше восьми сантиметрів для зручності. Також вам знадобиться щітка, щоб ретельно розчісати волосся, гребінець для розподілу секцій волосся, а також декілька резинок.
3. Підготовка волосся до стрижки
Волосся краще стригти мокрим, адже сухе почне крутитися, електризуватися. Тому перед стрижкою обов’язково помийте волосяя з шампунем та кондиціонером. Після можна нанести спрей для легкого розчісування. Під час стрижки під рукою добре мати професійноий мультиспрей з водою, щоб змочувати сухе волосся.
Рівне волосся та кінчики
1. Розділи волосся на дві частини;
2. Збери волосся в низькі хвости за допомогою резинки;
3. Прослідкуй, щоб всі пасма волосся були зібрані, а сам хвіст був тугим та гладким;
4. Зав’яжи ще одну резинку над тим місцем, де збираєшся стригти;
5. Тримай ножиці горизонтально та відріж довжину до резинки;
6. Розв’яжи хвости і оціни довжину волосся ззаду через дзеркало. Якщо бачиш якісь нерівності, то може повторити процедуру.
Чубчик
1. Розділи волосся на прямій проділ;
2. Відділи над лобом трикутник з волосся такого розміру, який би чубчик ти хотіла б. Краще почати з меншої кількості і потім збільшувати розмір;
3. Прибери зайве волосся за вуха або закріпи його шпильками так щоб воно не заважало стрижці;
4. Розчеши майбутній чубчик та обріж стільки, скільки хочеш. Пам’ятай, що коли волосся висохне, то чубчик стане ще більш коротким;
5. Тримай ножиці вертикально та пройдись ще раз по чубчику, щоб він виглядав більш легким.
Каскад
1. Зачеши все вологе волосся вперед та закріпи його в тугий хвіст так, щоб він був паралельно підлозі;
2. Закріпи на хвості ще одну резинку в тому місці, де ти не плануєш чіпаті довжину волосся;
3. Відріж волосся, тримая ножиці паралельно обличчю і трохи під кутом до волосся, щоб отримати каскад;
Завдяки такому методу у тебе спереду вийде касад, а ззаду – полуколо.
Також пам’ятай, що коротше твоє волосся, тим складніше його стригти. І як би там не було, найкраща стрижка – стрижка у професіонала.
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