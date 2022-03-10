Красивий манікюр – це важлива складова образу кожної сучасної дівчини. Однак, не завжди виходить встигнути записатися до майстра в салон – то у нього немає часу, то у тебе справи. Знайомо? Насправді це зовсім не привід тижнями ховати руки від оточуючих, зробити обрізний манікюр можна і самостійно в домашніх умовах. Для цього не потрібне спеціальне обладнання та особливі навички. Тільки крапелька терпіння і кілька інструментів для манікюру, які є у тебе вдома. До речі, ми ж недавно розповіли тобі, як зняти шелак в домашніх умовах. З нашими порадами будеш завжди акуратно і привабливо виглядати!

Щоб самій зробити собі обрізний манікюр, тобі знадобиться:

пилка

манікюрні ножиці

засіб для зняття лаку без ацетону

ванночка (підійде будь-яка мисочка)

лопаточка

засіб для розм’якшення кутикули

морська сіль

крем для рук

Якщо у тебе на нігтях залишився лак, акуратно зніми його за допомогою спеціального засобу і ватяних спонжів.

Після цього манікюрними ножицями вкороти нігті до бажаної довжини, якщо необхідно.

Пилочкою акуратно надай нігтикам форму. Намагайся пиляти нігті в одному напрямку, щоб не пошкодити їх структуру.

Після надання форми нанеси на кутикулу засіб для пом’якшення. Його можна придбати в будь-якому магазині, де продаються приналежності для манікюру, або замовити в інтернеті. Залиш засіб на 10 хвилин, а потім акуратно опусти руки у теплу ванночку з морською сіллю. За бажанням можна замінити сіль ефірним маслом. Через 10-15 хвилин дістань руки з води і промокни їх м’яким рушником.

Як зробити ідеальний манікюр? Топ-10 секретів

Лопаткою (в ідеалі обирай дерев’яну) акуратно відсунь кутикулу від нігтя, а потім зріж її ножицями або спеціальними щипцями. Щоб не пошкодити шкіру навколо нігтя, щільно притискай інструмент до шкіри і уникай різких рухів. Коли кутикула буде видалена, нанеси на руки зволожуючий крем і масажними рухами увітри його у шкіру. Готово!

Не переживай, якщо шкіра навколо нігтя після манікюру злегка почервоніє – це її нормальна реакція на маніпуляції з кутикулою. Якщо ти все робила акуратно, вже через кілька годин все прийде в норму.

Наші нігтікі готові до нанесення декоративного лаку! Втім, після обрізного манікюру ручки будуть виглядати доглянутими й без лаку, тож можеш дозволити своїм нігтям відпочити день-другий і без покриття. Це їм піде тільки на користь!

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