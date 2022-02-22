Мода 2022: трендові кольори на весну

Нарешті відступили морози та по-справжньому вже відчувається весна. Саме час готуватися до її приходу й оновлювати свій гардероб. У теплу пору року завжди хочеться чогось світлого, ніжного або яскравого, легкого та приємного. Які ж саме кольори в тренді навесні 2022 року? Новий канал вже розповідав тобі про модні кольори 2022 року. Тепер настав час конкретно весни.

То які кольори в тренді навесні 2022?

Ну що ж, Інститут кольору Pantone вже давно знає тренди весни 2022 року. Популярні fashion-бренди стежать за новинами Pantone, тож у магазинах ти точно знайдеш потрібні кольори. Традиційно, тенденції сезону весна 2022 розділили на дві частини: фахівці представили 10 трендових відтінків і 5 базових, які називаються Core Classics.

Головними весняними відтінками, за версією експертів Pantone, стануть тони синьої гами. А саме пастельно-блакитний Spun Sugar («Цукрова пряжа»), колір морської хвилі Harbor Blue («Блакитна гавань»), темно-синій Skydiver («Парашутист»), а також відтінок вкритого кригою озера Glacier Lake («Застигле озеро»).

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Окрім цих кольорів, модними стануть білий та його відтінки: ванільний, алебастровий, кремовий, слонова кістка, молочний, димчастий білий, перлинний – їх так багато! Ця палітра водночас надасть образу легкості, затишку та елегантності.

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Також потрібно звернути увагу на помаранчевий та його відтінки: апельсиновий, морквяний, кадмій, тиціановий та оранжево-червоний. Речі помаранчевого кольору можна знайти в колекціях різних брендів, така стане класним акцентом у твоєму образі.

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Навесні 2022 року ніяк не обійтися без зеленого та його відтінків. Зелений поряд із червоним та синім вважається основним кольором спектру. Він широко поширений у природі і має величезну кількість відтінків, але у 2022 році дизайнери віддали перевагу оливковому, нефритовому, смарагдовому та синювато-зеленому. До речі, перша леді Олена Зеленська, дружина президента України, в тренді. Нещодавно на одній із зустрічей вона з’явилась у костюмі модного смарагдового кольору.

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Ще одним модним кольором весни 2022 року є шоколадний. Такий смачний, що аж з’їсти хочеться! Його відтінки чудово виглядають на екошкірі, трикотажі, вовні та легких тканинах – шовку, шифоні, ситці. До речі, з ним можна поєднувати яскраві кольори, про які ми писали вище.

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Ну, і куди ж без кольору, який може виїсти очі оточуючих, – яскраво-рожевий! Якщо тебе цікавлять конкретні відтінки, то ось вони: маджента, неоново-рожевий, перська троянда, фуксія. Здається, що такі сміливі кольори вже не поєднаєш із чимось яскравим, але модниці можуть спробувати їх з іншими акцентами – зеленим, бузковим, блакитним.

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