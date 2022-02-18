Мода 2022: Головні тренди Нью-Йоркського Тижня моди

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Днями пройшов Нью-Йоркський Тиждень моди Fall 22. Ми подивилися для вас усі колекції та виділили тренди, на які дизайнери зробили ставки у 2022 році. І хоча на подіумі презентували осінні колекції, можна вже сміливо інтегрувати тренди у весняний гардероб!
Головні тренди New York Fashion Week 2022
Цього сезону практично всі кутюр’є використовували у своїх образах шкіру. Шкіряні спідниці, штани та жилети можна побачити в багатьох колекціях, але «зірками» подіумів однозначно стали довгі шкіряні пальта та куртки. Серед кольорів лідирують чорний та бежевий, а ось фактура може бути будь-якою! Лакована шкіра, гладка, з візерунками – вибір тільки за вами.
МОДА 2022: трендові кольори року
Для тих, кому не до смаку шкіряні плащі, дизайнери пропонують інший варіант верхнього одягу – об’ємні дублянки з великими кишенями та хутряними елементами. З кольорів переважає бежевий, але для любителів яскравих акцентів у колекціях представлені кольорові моделі.
Серед чорних та бежевих дублянок та плащів на подіумах яскраво виділялися різнокольорові пальта. Яскраві відтінки, елегантні жіночні силуети – ця деталь гардеробу підійде кожній!
Мода 2022: стильні головні убори зими
Акценти – безперечний тренд 2022 року, і дизайнери пропонують використовувати як незвичайний елемент широкі пояси. Їх можна комбінувати з оверсайз футболками, светрами, блузами, одягати поверх пальто. Пояси вигідно підкреслюють талію і додають фігурі витонченості. Якщо ви раніше ніколи не носили широкі пояси на талії, обов’язково приміряйте цей аксесуар – впевнені, ви будете приємно вражені!
Банти та бантики цього сезону на піку популярності. Великі та маленькі вони додають образам грайливості та жіночності. А якщо ви не готові до образів із великими об’ємними бантами, спробуйте підібрати до улюбленої блузи тонку довгу стрічку, яку можна зав’язати акуратним бантиком під комірцем.
Брючні костюми вже не перший рік займають лідируючі позиції на модних подіумах. Однак у 2022 немає єдиної моделі: у різних колекціях можна побачити і приталені піджаки із завуженими брючками, і оверсайз моделі із брюками палаццо. Тож вибір за вами! І колірна палітра може бути будь-якою: у тренді як класичні чорні та коричневі костюми, так і яскраві варіанти.
Для любителів светрів чудова новина! На Тижні моди в Нью-Йорку дизайнери представили величезну кількість образів із в’язаними светрами, жилетами та сукнями. Приталені та оверсайз, велика та дрібна в’язки, подовжені та укорочені моделі – єдине правило, щоб річ була в’язана!
І хоча на показах були представлені осінні колекції, цей тренд ідеально підходить для весняних образів! Флористичні візерунки на сукнях, спідницях, штанах та навіть куртках можна побачити практично у всіх колекціях. І якщо раніше важливо було звертати увагу на розміри візерунка – дрібна або велика квітка, наприклад, то цього сезону вибір і тут залишається за вами.
Вони знову у моді! Високі чобітки, які підкреслюють стрункі ніжки, знову вийшли у топ. Цього сезону в тренді моделі вище коліна з гострими шкарпетками на середньому підборі. Бездоганно виглядають у поєднанні з сукнями та спідницями будь-якої довжини.
І пам’ятайте, що тренди – це підказка від дизайнерів, але головне, щоб образ підходив та подобався саме вам!
Фото: vogue.com