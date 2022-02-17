Брови 2022: що нового?

Брови стали невід’ємною частину стилю багатьох дівчат. Кажуть, що вони здатні змінювати обличчя. Не може не погодитися. Вдала форма і колір можуть додати тобі яскравості, а недоглянуті брови навпаки зіпсують твій образ. Які ж брови модні у 2022 році? Новий канал вже має відповідь на це запитання.

Брови 2022: Густі брови

Можна порадіти, адже, якщо ти має густі, шикарні брови, то цей тренд нікуди не зникає. Ти можеш далі їх відрощувати, доглядати за ними та робити ще пишнішими. Багато зірок Голлівуду дотримуються цього тренду. Якщо ж твої брови не такі густі, як би хотілось, можеш купити собі сухе мило для укладки брів і зачесати їх твохи нагору.

Брови 2022: Брови в тон твого волосся

На вулицях можна побачити багато дівчат колір бров яких кардинально відрізняється від кольору волосся. Наприклад, блондинка з чорними бровами. Або ж дівчина з чорним волоссям та рудими бровами. Бачила такі? Але ж візажисти наполягають, що колір брів має відрізнятись максмум на один-два тони від кольору волосся. А цього року взагалі, майстри радять робити брови максимально природними, щоб вони не сильно виділялись на обличчі.

Брови 2022: Брови, зачісані нагору

Укладка із зачісаними бровами теж залишається у трендах 2022. Такі брови візуально підіймуть твої верхні повіки та навіть збільшать очі, відкриють погляд. Та й взагалі, далеко не всі наважуються на такий крок, тож зачісані брови точно додадуть тобі сміливості.

Брови 2022: Брові-ниточки

А тепер шок-контент! Так, так, брови наших мам, родом з 90-х повертаються! Як кажуть, мода циклічна, і, якщо ми думали, що тоненьки брови-ниточки вже ніколи не повернуться, то ми помилялись. Оригінальна назва – «skinny eyebrows». Тож, якщо тобі цікаво, приклад можеш брати зі старих фото своєї мами та бабусі, а також з молодих Гвен Стефані, Кейт Мосс, Дженніфер Еністон та Меган Фокс у 90-х.

Фото – iStock, Getty Images

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