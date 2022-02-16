Манікюр на березень 2022: ідеї дизайну в фото

Здуріти можна, ще якісь два тижні і вже весна! Синоптики обіцяють в березні легкі морози вночі та до +10 вдень. Звичайно, ще не дуже тепло, але ж все залежить від твого настрою та віддчуттів. Створюй весну навколо себе і вона обов’язково прийде швидше. Один з варіантів відчути весняне сонечко, позитивний настрій та запах весни у повітрі – зробити собі класний манікюр. Саме для тебе Новий канал вже зробив підбірку ідей дизайну манікюру на березень 2022.

Манікюр на березень 2022:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от petite fashion • lifestyle (@astoldbyalycia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 김포네일 운양동네일 | 미도리네일 (@midorinail_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ???? ПЕДИКЮР ???? КИЕВ (@taka_nail_studio)

Фото iStock

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