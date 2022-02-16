Новий каналG.spaceНовини

Манікюр на березень 2022: ідеї дизайну в фото

Манікюр на березень 2022: ідеї дизайну в фото

Здуріти можна, ще якісь два тижні і вже весна! Синоптики обіцяють в березні легкі морози вночі та до +10 вдень. Звичайно, ще не дуже тепло, але ж все залежить від твого настрою та віддчуттів. Створюй весну навколо себе і вона обов’язково прийде швидше. Один з варіантів відчути весняне сонечко, позитивний настрій та запах весни у повітрі – зробити собі класний манікюр. Саме для тебе Новий канал вже зробив підбірку ідей дизайну манікюру на березень 2022. 

Манікюр на березень 2022: 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от petite fashion • lifestyle (@astoldbyalycia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от 김포네일 운양동네일 | 미도리네일 (@midorinail_)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от МАНИКЮР ???? ПЕДИКЮР ???? КИЕВ (@taka_nail_studio)

Фото iStock

Читай також:

Манікюр на весну 2022: ідеї дизайну в фото

Брови 2022: що в тренді цого року

МОДА 2022: трендові кольори року

gspace маникюр модные новости на стиле
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь