Мода зима 2022: трендові пуховики

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Взимку, коли температура на термометрі опускається трохи нижче нуля, починаєш згадувати про теплі речі та пуховики. До того ж, в сучасному світі теплу пухову куртку чи пальто можна поєднувати, як зі спортивними, так і з елегантними образами. Дизайнери все більше і більше піклуються про те, щоб було не тільки модно, але й тепло. В сезоні зима 2022 трендовими будуть доволі різні кольори, форми та фасони. Новий канал зібрав для тебе різні варіанти модних пуховиків на зиму.
Довгі пуховики, в які можна завернутися як у затишну домашню ковдру, як і раніше, очолюють рейтинг модного верхнього одягу. І це не дивно. Адже хоч би якими ефектними не були модні пуховики кроп, в українському кліматі гіпероб’ємний пуховик – річ першої необхідності. Адже ну зовсім не хочеться мерзнути, а потім лікуватись близько тижня. Тому сміливо обирай таку модель та не бійся виглядати більшою, ніж ти є. Головне, що тепло!
Об’ємний пуховик, ніби на кілька розмірів більший, найуніверсальніша річ у зимовому гардеробі. Завдяки маскулінному крою його можна впроваджувати в багатошарові образи, а також поєднувати з усіма речами. До того ж, він не обов’язково має бути чорного кольору освіжить свій образ молочним, пудровим або блакитним кольором.
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Цього сезону зима 2022 стьобані речі стали відмінним елементом модного гардеробу. Модні стьобані пуховики мають багато переваг, вони набагато легші в носінні, менш об’ємні і, безсумнівно, виглядають елегантніше за своїх маскулінні моделі. Цієї зими вони можуть бути як короткі, так і довгі.
Звичайно, що ультра-короткий пуховик буде не таким теплим, як об’ємний чи «ковдра». Але він має і плюси. Коротка дута куртка стане ідеальною парою брюкам із завищеною талією та трикотажним платтям. В такому одягу ви будете завжди виглядати стильно та модно. Але, звичайно ж, по вулиці довго не походиш. Краще в такій курточці їздити на машина або на таксі.
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Якщо у вас вже є пуховик в класичній кольоровій гамі, то пропонуємо освіжити образ за допомогою яскравих моделей і варіантів з принтами. Це – саме те, що треба в похмуру погоду і холодний день. Дизайнери пропонують анімалістичні принти, лакові пуховики, бузково-рожеві, яскраво-жовті та блакитні відтінки.
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Фото – Getty Images, iStock