Манікюр на весну 2022: ідеї дизайну в фото

Може, тобі й здається, що до весни ще далеко, але лютий промайне швидко – всього лише 28 днів! Тому вже можна хоча б подумки починати готуватись до весни. Наприклад, подумати, щоб новенького купити собі з одягу або який манікюр зробити, щоб вже хоч трохи відчути весняну свіжість повітря, тепло сонечка та аромат тюльпанів.

Не знаєш де шукати ідеї? Саме для тебе Новий канал вже зробив підбірку ідей дизайну манікюру на весну 2022.

Манікюр на весну 2022:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от petite fashion • lifestyle (@astoldbyalycia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 김포네일 운양동네일 | 미도리네일 (@midorinail_)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beatrice Mirică (@bm.nailcorner)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PB Nails (@pb_nails_poland)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

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