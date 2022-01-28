Повноцінне тренування для всіх груп м’язів обов’язково включає вправи для сідниць. Як накачати попу швидко, якщо вільного часу не так вже й багато? Ми підібрали для тебе ефективні вправи для сідниць в домашніх умовах, які дозволять досягти їх прекрасної форми. Адже найголовніше, ти можеш не витрачати на дорогу час і займатися тоді, коли випала вільна хвилинка. Лови п’ять ефективних вправ від фітнес-тренера Анни Бабич з правильною технікою виконання. 30 хвилин в день – і ти побачиш результат.

Важливо! Не забудь про обов’язкову розминку. Так ти підготуєш м’язи до роботи і попередиш можливі травми.

Вправи для сідниць в домашніх умовах: робимо присідання покроково

Ніжки ставимо трохи ширше ширини плечей, спинку трохи нахиляємо вперед, щоб зняти навантаження з попереку. Таз відводимо максимально назад і намагаємося присідати до паралелі з підлогою. Сідаємо – вдих, випрямлюємося – видих. У верхній точці намагаємося не випрямляти коліна повністю. 15-20 повторень у 3-4 підходи. За бажання можна взяти обважнювачі: гантелі або пляшку з водою.

Вправи для сідниць в домашніх умовах: робимо випади на місці покроково

Ставимо ніжки так, щоб кут між гомілкою і коліном опорної ноги був приблизно 90 градусів. Ніжка ззаду має максимально торкатися підлоги. Опускаємося – вдихаємо, видихаємо на зусиллі вгорі. По 15 повторень на кожну ногу у 3-4 підходи.

Вправи для сідниць в домашніх умовах: робимо присідання пліє покроково

Широко ставимо ноги, носки трохи розводимо в сторону. Беремо в руки гирю, гантелі або пляшку з водою. Спина рівна, злегка нахиляємо корпус, таз максимально відводимо назад, намагаємося присідати до паралелі з підлогою. Присідаємо – вдих, піднімаємося – видих. У максимальній верхній точці стискаємо сідниці. По 15 повторень у 3-4 підходи.

Вправи для сідниць в домашніх умовах: робимо нахили з гантелями покроково

Ніжки ставимо на ширині стегон, злегка згинаємо ноги, спина рівна. Фіксуємо це положення. Опускаємо верхню частину корпусу, відчуваємо, як розтягується біцепс стегна. Піднімаємося повільно, без ривків. У верхній точці намагаємося затискати сідниці. Опускаємо – вдих, піднімаємо – видих. 15-20 повторень у 3-4 підходи.

Вправи для сідниць в домашніх умовах: робимо вистрибування на місці покроково

Ніжки ставимо трохи ширше плечей, спинку нахиляємо вперед, таз відводимо назад. Під час присідання максимально низько опускаємо сідниці, коліна дивляться в бік носків. Присідаємо – вистрибуємо і повертаємося в положення присідання. 15– 20 повторень у 3-4 підходи.

Вправи для сідниць в домашніх умовах – відео:

Стабільні тренування по 30 хвилин створять ідеальну форму твоїм сідницям.

Успіхів!

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