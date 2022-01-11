Мода зима 2022: трендові пуховики

Взимку, коли температура на термометрі опускається трохи нижче нуля, починаєш згадувати про теплі речі та пуховики. До того ж, в сучасному світі теплу пухову куртку чи пальто можна поєднувати, як зі спортивними, так і з елегантними образами. Дизайнери все більше і більше піклуються про те, щоб було не тільки модно, але й тепло. В сезоні зима 2022 трендовими будуть доволі різні кольори, форми та фасони. Новий канал зібрав для тебе різні варіанти модних пуховиків на зиму.

Пуховик-ковдра

Довгі пуховики, в які можна завернутися як у затишну домашню ковдру, як і раніше, очолюють рейтинг модного верхнього одягу. І це не дивно. Адже хоч би якими ефектними не були модні пуховики кроп, в українському кліматі гіпероб’ємний пуховик – річ першої необхідності. Адже ну зовсім не хочеться мерзнути, а потім лікуватись близько тижня. Тому сміливо обирай таку модель та не бійся виглядати більшою, ніж ти є. Головне, що тепло!

Об’ємний пуховик

Об’ємний пуховик, ніби на кілька розмірів більший, найуніверсальніша річ у зимовому гардеробі. Завдяки маскулінному крою його можна впроваджувати в багатошарові образи, а також поєднувати з усіма речами. До того ж, він не обов’язково має бути чорного кольору освіжить свій образ молочним, пудровим або блакитним кольором.

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Стьобані пуховики

Цього сезону зима 2022 стьобані речі стали відмінним елементом модного гардеробу. Модні стьобані пуховики мають багато переваг, вони набагато легші в носінні, менш об’ємні і, безсумнівно, виглядають елегантніше за своїх маскулінні моделі. Цієї зими вони можуть бути як короткі, так і довгі.

Ультра-короткі пуховики

Звичайно, що ультра-короткий пуховик буде не таким теплим, як об’ємний чи «ковдра». Але він має і плюси. Коротка дута куртка стане ідеальною парою брюкам із завищеною талією та трикотажним платтям. В такому одягу ви будете завжди виглядати стильно та модно. Але, звичайно ж, по вулиці довго не походиш. Краще в такій курточці їздити на машина або на таксі.

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Яскраві пуховики

Якщо у вас вже є пуховик в класичній кольоровій гамі, то пропонуємо освіжити образ за допомогою яскравих моделей і варіантів з принтами. Це – саме те, що треба в похмуру погоду і холодний день. Дизайнери пропонують анімалістичні принти, лакові пуховики, бузково-рожеві, яскраво-жовті та блакитні відтінки.

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Фото – Getty Images, iStock