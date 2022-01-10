Манікюр на січень 2022: ідеї дизайну в фото

Зима – не привід залишати свої ручки недоглянутими. Кожна дівчина завжди прагне виділитися оригінальним манікюром, який допоможе їй підкреслити свою індивідуальність та свої уподобання. Вже прийшов час змінити новорічний манікюр на щось посвіжіше, що відповідатиме трендам манікюру 2022 року. Думаєш, який манікюр зробити у січні? Тоді лови варіанти, які для тебе підібрав Новий канал.

Манікюр на січень 2022:

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