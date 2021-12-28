Синій манікюр на 2022 рік: ідеї дизайну в фото

Синій манікюр на 2022 рік: ідеї для нового тренду
Досі шукаєш ідею для новорічного манікюру? Чому б тоді не піддатись новому тренду? Синій манікюр стане чудовим доповненням до буль-якого святковго образу та ще й принесе тобі вдачу! Якщо ж в тебе поки що немає хлопця, то енергія синього манікюру точне притягне його до тебе. А, якщо ж ти вже у відносинах – ви станете ще щасливішою парою.
Тож лови ідеї синього манікюру на Новий рік Чорного (Блакитного) Тигра 2022!
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