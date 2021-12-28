Манікюр на грудень 2021: ідеї дизайну в фото
Невже ще декілька днів і вже зима? Іноді аж не хочеться вірити, проте у природи свої плани: вже мінус вночі, морозні ранки та перші сніжинки у повітрі. В такі моменти дуже треба підіймати собі настрій та не втрачати свою енергію. А, що може принести задоволення дівчатам? Правильно, манікюр!
Тож лови класні та різні ідеї для манікюру на грудень 2021 року. Спеціально для тебе 🙂
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фото – iStock
Читай також:
Манікюр на листопад 2021: ідеї дизайну в фото