В якому кольорі зустрічати Новий рік 2022 по знакам зодіаку

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2022? Ми вже знаємо й готові поділитися корисною інформацією! Читай рекомендації по знакам зодіаку про те, в якому кольорі зустрічати Новий рік 2022 – рік Чорного Водяного Тигра.

Всі дівчата хочуть виглядати дивовижно в новорічну ніч. І кожна хоче догодити символу року, щоб притягнути удачу! Ми вже писали, що готує рік Водяного Тигра кожному знаку зодіаку, а тепер розповідаємо, в якому кольорі зустрічати Новий рік 2022. Перше та найголовніше правило – всі елементи твого святкового образу повинні бути новими!

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2022? Рекомендації по знаках зодіаку: Овни, Леви, Тельці

Тотемна тварина 2022 року – Чорний Водяний Тигр. А тому один з вдалих кольорів для твого новорічного аутфіту стане саме чорний – колір господяра року. Забудь про яскраві наряди у смужку у поєднанні з оранжевим. Такий принт роздратує Тигра і викличе його неприязнь до тебе на увесь рік. Аксесуари до свого наряду краще вибирати з металу, жемчугу або ж щось з водяної тематики, що дуже пасує Чорному Водяному Тигру.

Ідеальні тканини: атлас, оксамит, велюр.

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2022? Рекомендації по знаках зодіаку: Стрільці, Діви, Козероги

Вдалий колір для Стрільців, Дів та Козерогів – зелений. У новорічну ніч постарайся відмовитися від класики, вибирай більш романтичні наряди. Чорному Водяному Тигру дуже сподобається такий вибір образу. А якщо ти зумієш правильно поєднувати свої відтінки з кольором господаря року – чорним, тотемна тварина «озолотить» тебе удачею!

Ідеальні тканини: люрекс, батист, кашемір.

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2022? Рекомендації по знаках зодіаку: Близнюки, Терези, Водолії

Ще одним вдалим кольором для новорічного наряду цього року є сріблястий. Він не тільки вигідно підкреслить твою красу, але ще й допоможе залучити у твоє життя багатство та стабільність на увесь рік. Ти ж хочеш, щоб фортуна супроводжувала тебе завжди й у всьому, так? Святковий образ можна доповнити акуратним клатчем, прикрашеним дорогоцінним камінням.

Ідеальні тканини: бавовна, шерсть, віскоза.

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2022? Рекомендації по знаках зодіаку: Раки, Скорпіони, Риби

Твій ідеальний колір – синій. Адже, саме цей колір – колір стихії господаря нового року. Тому при виборі сукні на Новий рік 2022 ти можеш обрати будьзякий відтінок синього, але найкращим варіантом стане оригінальний колір води. Аксесуари краще підбирати в контрастних кольорах, вони повинні бути виготовлені з металу або мати незвичайну форму. Такий образ сподобається Чорному Водяному Тигру, й він виконає всі твої бажання. А як правильно загадувати бажання на Новий рік 2022, ти можеш дізнатися у нашому матеріалі!

Ідеальні тканини: гіпюр, вельвет, габардин.

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