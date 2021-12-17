Ukrainian Fashion Week FW 22-23: Дати та перші подробиці

Відмінна новина для всіх, хто стежить за модою та хоче бути в курсі актуальних трендів! Ukrainian Fashion Week FW 22-23 відбудеться 3-6 лютого 2022 року.

Отже, давайте подивимося, чого чекати від нового сезону!

Цей сезон, як і попередні, буде проведено у phygital-форматі: професійна спільнота – представники медіа, баєри та інфлюєнсери – будуть запрошені відвідати Тиждень моди та ознайомитись з колекціями дизайнерів offline, дотримуючись карантинних обмежень, а для всіх, хто цікавиться українською модною індустрією. UFW буде доступним завдяки відкритому online-доступу до показів.

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Відео всіх показів та подій Ukrainian Fashion Week FW22-23 будуть доступні на сайті fashionweek.ua та на майданчику партнера Українського тижня моди – міжнародного медіасервісу Megogo.

Про Ukrainian Fashion Week

Заснований у 1997 році, Ukrainian Fashion Week став першим Тиднем моди в регіоні, і, незважаючи на політичні та економічні ситуації у світі чи країні, не пропустив жодного сезону. Пріоритетними напрямками розвитку Тижня моди були і залишаються підтримка молодих дизайнерів, підтримка sustainable-брендів та кроссекторальність.

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