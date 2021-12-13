Думаєш, чи робити пудрові брови? Не знаєш, що це за послуга, чим вона відрізняються від мікроблейдінга і чи варто тестувати на собі? Ми зібрали найважливішу інформацію і вже готові нею з тобою поділитися!

Пудрові брови – що це?

Пудрові брови, а точніше пудрове напилення – це один з різновидів татуажу брів. Така процедура вважається більш м’якою, ніж класичний татуаж і навіть мікроблейдинг. По суті система нанесення пігменту однакова, тільки в результаті пудрового напилення ми отримуємо не чітко окреслені брови, а м’які, максимально наближені до натуральних. Мало хто зможе відрізнити їх від природних доглянутих брів!

Як виконується пудрове напилення брів?

Насправді, все просто! Так само, як і при мікроблейдингу, пудрові брови створюються методом неглибокої пігментація шкіри. Однак на шкірі малюють не рисочки, а сотні крихітних крапочок, що разом і створюють ефект напилення. А після того, як брови заживуть (2-3 дні), виглядають, немов покриті легким шаром тіней або кольорової пудри.

Під час процедури голка лише трохи піднімає верхній шар епідермісу, і барвник закладається на глибину десятої частки міліметра.

Плюси пудрового напилення брів

По-перше, під час процедури практично відсутні болісні відчуття.

По-друге, процес загоєння набагато швидший, ніж при класичному татуажі.

По-третє, пудрові брови виглядають, як натуральні – відсутній чіткий контур і неприродна контрастність.

По-четверте, брови з пудровим напиленням виглядають густими і пухнастими.

Чи варто робити пудрові брови?

Безумовно, однозначної відповіді на це питання немає. Однак якщо тобі лінь щоранку підмальовувати брови, пудрове напилення вирішить цю проблему. Воно також приховає дрібні дефекти – рідкісні волосинки або залисінкі на бровах.

Мінуси пудрових брів

Перший, і, мабуть, основний – це ціна. Пудрові брови – це процедура, яка коштує значно дорожче, ніж класичний татуаж. Ціна на пудрові брови стартує від 1 600 грн. А ось тримається результат менше: від 2-3 місяців до 1,5 років – в залежності від того, на який термін «фіксувати».

Не підійдуть пудрові брови й тим, кому до смаку чітко окреслений вигин. У такому випадку все ж таки краще віддати перевагу або татуажу, або мікроблейдінгу.

І наостанок хотілося б нагадати, що йти варто тільки до перевіреного майстра, адже від того, наскільки професійною буде його робота, залежить твій зовнішній вигляд.

Фото: IStock

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