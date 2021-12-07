Манікюр на грудень 2021: ідеї дизайну в фото

Невже ще декілька днів і вже зима? Іноді аж не хочеться вірити, проте у природи свої плани: вже мінус вночі, морозні ранки та перші сніжинки у повітрі. В такі моменти дуже треба підіймати собі настрій та не втрачати свою енергію. А, що може принести задоволення дівчатам? Правильно, манікюр!

Тож лови класні та різні ідеї для манікюру на грудень 2021 року. Спеціально для тебе 🙂

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от манікюр/педикюр/брови/зачіски (@nailhub.kyiv)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от манікюр/педикюр/брови/зачіски (@nailhub.kyiv)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от манікюр/педикюр/брови/зачіски (@nailhub.kyiv)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

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Фото – iStock

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