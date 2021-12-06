Демакіяж – це головний б’юті-тренд усіх часів! Часто дівчата через лінь або втому нехтують цим ритуалом. І в результаті шкіра «тішить» їх висипаннями, сухістю і почервонінням. У цьому матеріалі ми розповімо, як правильно робити демакіяж і чому це настільки важливо.

Що таке демакіяж?

Все дуже просто, демакіяж – це очищення обличчя від декоративної косметики і забруднень в кінці дня. Косметологи в один голос сурмлять про те, що на ніч не можна залишати на обличчі ні грама туші, тональних засобів, тіней, рум’ян, хайлайтеру чи інших засобів. Під час сну шкіра оновлюється, а закупорені пори не покращують її стан. Навпаки – стають джерелом проблем.

Як правильно робити демакіяж

Крок 1. Очищаємо губи.

Навіть якщо ти не користувалася помадою, а наносила, наприклад, тільки живильний бальзам, його залишки необхідно змити. На ватний диск нанеси трохи засобу для демакіяжу і акуратно промокни губи від куточків до центру. Після – ополосни теплою водою.

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Крок 2. Демакіяж очей.

Кращий засіб – м’який двофазний лосьйон на масляній основі, який дбайливо очищає шкіру повік і вії від косметики, і при цьому живить і зволожує їх. Змочи ватний диск лосьйоном або іншим засобом і поклади на 10-15 секунд на очі. А потім акуратно витри тіні і туш. Вії потрібно очищати від основи до кінчиків. Ні в якому разі не три око, не розтягуй ніжну шкіру. Якщо ж в куточках очей або між віями залишилися сліди косметики, видали їх ватною паличкою, змоченою в засобі для демакіяжу.

Крок 3. Очищаємо обличчя.

Можна переходити до зняття тонального крему та іншої косметики, яку ти нанесла вранці на обличчя. Тут у тебе широкий вибір засобів. При їх виборі радимо звернути особливу увагу на свій тип шкіри. Для сухої підійде зволожуючий лосьйон або живильне молочко. Якщо у тебе схильна до жирності шкіра, скористайся спеціальним рідким милом або пінкою.

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Спершу змий косметику гелем для вмивання або пінкою, ополосни обличчя теплою водою і злегка промокни рушником. Потім протри обличчя ватним диском, змоченим в міцелярної воді – вона прекрасно очистить пори. І наостанок обов’язково нанеси на шкіру живильний крем.

Усе! Тепер зі спокійною душею можеш йти відпочивати, а твоя шкіра буде відпочивати разом з тобою, і вранці порадує здоровим рум’янцем і сяйвом!

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