Мода 2021 перенесла з минулого року любов до оверсайз і широких джинсів. Але додала і багато жіночних елегантних елементів крою. Що вже вийшло з моди? А до яких речей варто придивитися? Дизайнери сказали своє слово, випустивши нові колекції. І ось що вони пропонують:

Мода 2021: тренди

Костюми вільного крою

Карантин вніс моду на зручність! Ніяких приталених жакетів і звужених штанів. Зараз в моді костюми широкого крою. Такий образ буде доречним і під час ділової зустрічі, і під час вечері з друзями. Прикраси, блуза або топ створять додатковий акцент, який допоможе в будь-якій ситуації виглядати на всі сто.

Тотал Лук

Настає улюблена пора для тих, хто не любить підбирати колірну гаму. Тепер в моді тотал лук – тобто весь образ створений з одного матеріалу і в одному кольорі або його відтінках. Для повсякденного життя найчастіше віддають перевагу чорному, червоному, білому і кольору беж. Та не варто стримуватися.

Відкрита спина

Легендарна сукня Мірей Дарк з відкритою спиною у фільмі «Високий блондин у чорному черевику» обговорюється й дотепер. Пригадуєте той закритий чорний скромний наряд спереду і сміливий виріз на спині до сідниць? Мода 2021 року поки такої зухвалості собі не дозволяє, але вітає моделі суконь, блуз і светрів із відкритою спиною.

Акцент на талію

Власницям тонкої талії дизайнери запропонували безліч одягу, який підкреслять їхню красу. Кроп-топи і бра повертаються і відвойовують собі місце не тільки в стріт стайлі, а й в образах для особливих подій. Талію підкреслюють укороченими жакетами, поясами і навіть невеликими вирізами на сукнях.

Тонкі сукні і спідниці, що «злітають» від руху, будуть must have цього літа. Деякі дизайнери об’єднали кілька трендів: прозорі тканини, приталений силует, акцент на відкритій спині. І навіть поекспериментували із однотонними оверсайз костюмами.

Клітинка не раз з’являлася на модних показах! Дизайнери використовували і велику, і дрібну, експериментували з кольорами і фактурами, створювали і костюми, і сукні, і верхній одяг.