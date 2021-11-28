З приходом холодів найактуальнішим аксесуаром стає саме шапка. Головний убір, який ми всі так не любили в дитинстві, зараз не тільки зберігає голову в теплі, а й є однією з найважливіших частин луку осінньо-зимової моди 2021-2022. А тому варто розібратися, яку ж шапку варто носити цієї зими.

В осінньо-зимовому сезоні 2021/2022 модні дизайнери наповнили свої колекції біні. Саме вона стала наймоднішою шапкою на цьогорічних показах. Про це пише і видання Vogue.ua.

Мода 2021 – 2022: яке взуття буде в тренді

Ще на початку XX століття шапка-біні не вважалася модною, її носили представники робочого класу. І лише через роки біні стала зручним аксесуаром у гардеробі школярів та студентів. Зимою 2021-2022 біні просочилися і на подіуми в різних своїх інтерпретаціях. Їх визнали найактуальнішими через те, що вони личать практично кожному та підходять під будь-яке вбрання – спортивний костюм чи елегантний лук на паті.

Багато модних домів та дизайнерів представили біні у своїх колекціях осінь-зима 2021/2022. Зокрема, Max Mara показали двоколірні шапки з широким закотом, а Dolce & Gabbana — однотонну біні. Coach і Brandon Maxwell вирішили відмовитися від надмірного дизайну біні, зробивши ставку на колір. А Gucci та Ami дозволили дорослим перенестися у дитинство, коли в кожного була шапка з помпоном.

Фото: Vogue.ua

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