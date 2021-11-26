Мода 2021: плащі, пальто, тренчі, курки, які варто купити цієї осені

Який верхній одяг в тренді восени 2021 року? Думаєш, що купувати онлайн: легкі куртки, плащі, пальто, тренчі чи бомбери? Читай про наймодніший одяг 2021 у нашому матеріалі.

Куртки. Мода 2021

Лідируючу позицію в модних трендах осені займають шкіряні курточки. А краще – куртки з еко-шкіри, ми ж за розумне споживання, чи не так? Тим більше, що верхній одяг зі штучних матеріалів значно різноманітніший! Ти зможеш вибрати «шкірянку» будь-якого кольору, будь-якого крою – від косухи до об’ємної оверсайз, немов позиченої в тата чи хлопця.

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Якщо ж тобі більше до смаку болонієві куртки і куртки з плащової тканини, зверни увагу на короткі моделі. Осінь 2021 обіцяє бути теплою, тому нема особливої необхідності вибирати модель «щоб все прикривала». Це може бути як дутий об’ємний варіант, так і жіночна приталена куртка, що за кроєм нагадує жакет.

До речі, про жакети! Восени 2021 без них точно не обійтися, тому вже зараз на теплішу погоду придивися собі ідеальний жакет. У моді – картаті подовжені моделі з великим відкладним коміром! Образ можеш доповнити широким ременем на талії.

Плащі й пальто. Мода 2021

В тепліші дні радимо приміряти плащі й пальто в клітинку.

Любите фірмові речі? Тоді особливу увагу зверніть на класичний принт Burberry, і навіть якщо не готові повністю одягатися в клітинку, спробуйте доповнити лук картатим шарфом або хусткою. Дуже стильно!

Для фанатів флористичних принтів чудовим рішенням стануть плащі з візерунками. Особливо популярними восени 2021 будуть великі, трохи абстрактні малюнки, а ось дрібні квіткові принти варто залишити на літо.

Пам’ятайте, що в моді «звірині» візерунки, тож якщо давно мріяли обзавестися пальто або плащем з леопардовими цятками, зараз саме час! Але не перегніть: леопардовий тотал лук, який виглядатиме стильно, а не дешево, краще підбирати, радячись зі стилістом!

Ще одна фішка: стьобані пальто весняних кольорів. Такі речі були популярними у 80-ті, і от знову повернулися на подіум. І не дивно, адже таке пальто автоматично стає ключовою деталлю образу, і комбінувати його можна з будь-якими речами – як з легкими сукнями, так і з mom jeans та ґранжевим черевиками, наприклад! Придивіться до моделей теплих відтінків: вершкового, сонячного жовтого, хакі та оливкового.

Бомбери. Мода 2021

Короткі бомбери вже котрий сезон займають лідируючі позиції в гардеробах модниць. Яскраві, максимально комфортні бомбери стануть трендовою деталлю образу в стилі спорт-шик. Не бійтеся комбінувати їх із абсолютно різним взуттям – від кросівок до човників на високих підборах. Ось побачите, що неординарнішим буде поєднання, то стильнішим буде лук! Скажіть «ні» консервативним поглядами і сміливо експериментуйте.

Прозорий верхній одяг. Мода 2021

Ще один хіт осені 2021 року – прозорі куртки і плащі. Це одночасно і дуже красиво, і зручно, адже такий верхній одяг із транспарентних матеріалів – водонепроникний, і служить одночасно як дощовик. Тож можна забути про незручні парасолі!

Вибираючи верхній одяг на осінь 2021 пам’ятайте, що тренди трендами, та не варто забувати і про свій смак, параметри і силуети, які вам пасують! Адже навіть якщо ви придбаєте супермодну річ, а вона не «сяде» на вашу фігуру, образ буде зіпсовано.

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