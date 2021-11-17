Манікюр на листопад 2021: ідеї дизайну в фото

Глибока, морозна осінь вже підібралась до на впритул. Проте цього року, вона виявилась настільки гарною, що надихає нас тільки на креатив та позитивний настрій. Тому відкинь всі негативні думки про холод, зиму, дощі та давай насолоджуватись різнобарвним листям та сонцем. А також, давай створювати класний настрій за допомогою модного дизайну манікюру на листопад 2021 року.

Ми про це вже писали і не втомлюємось повторювати, що осінь – не причина відмовляти собі в яскравому дизайні. Головне в цій справі – самовираження та комфорт. І хіба важливо, що подумають інші? Але нюдові віддінки теж не варто недооцінювати. Адже вони завжди виглядають стильно. Тож, ти вже записалась до майстра на листопад, а ідей ще немає? Зараз ми тобі допоможемо. Ідеї для манікюру на листопад 2021 року – до твоєї уваги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОНЛАЙН КУРСЫ по МАНИКЮРУ (@vakula_nails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОНЛАЙН КУРСЫ по МАНИКЮРУ (@vakula_nails)

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Фото – iStock

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