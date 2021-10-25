Манікюр на осінь 2021: модні тренди
А от і осінь! Проте не хочеться вірити, що дні стануть холодними, вологими та з опадами. Давай спробуєм трохи продовжити літо та тепло на наших нігтях? Повір, є такі дизайни, які будуть виглядати і не досить яскраво, але в той же час зігріють тебе в прохолодний день. Скоріше дивись та обирай свій!
Підбірка модних дизайнів на осінь 2021 спеціально для тебе.
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Фото – iStock
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