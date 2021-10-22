А ти вже готова до Хелловіну 2021? Найстрашніша ніч у році зовсім скоро, тож час вибирати страхітливий мейк. Ти ж не хочеш бути як усі? Тому G.SPACE приготував для тебе підбірку оригінальних і простих варіантів макіяжу на Хелловін 2021.

Вампірші, зомбі, кішечки та відьмочки – ці «страшенно сексуальні» персонажі вже застаріли й набридли! Якщо ти хочеш виділятися в хелловінському натовпі, твій святковий лук має бути оригінальним і незабутнім. Костюм відіграє важливу роль при створенні образу, проте на першому місці все ж стоїть макіяж – саме від нього залежить, наскільки реалістично ти виглядатимеш!

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На першому місці в нашому ТОПі опинився образ жінки-скелета Катріни. Цей яскравий персонаж родом з Мексики. Та останнім часом дедалі частіше можна зустріти різноманітні варіації мейка Катріни в усьому світі. І, що примітно, не лише у ніч Halloween! Величезний плюс цього макіяжу у простоті – для його створення тобі не потрібно мати талант художника або звертатися по допомогу до професійного гримера.

Для шанувальників казки «Аліса в країні чудес» ми обрали аж два варіанти святкового образу! Перший – це Червона Королева. Звісно, цей мейк доведеться доповнити пишною сукнею з коміром-стійкою, щоб лук вийшов закінченим, проте сам по собі макіяж неймовірно легкий у виконанні. Сині тіні, тонка висока брова, червоне сердечко на губах – і вуаля, ти вже примхлива, дещо божевільна карткова Королева!

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Образ Чеширського кота з тієї ж казки виглядає не менш ефектно. В ідеалі для його створення тобі знадобляться яскраво-блакитні лінзи, проте й без них макіяж виглядає круто!

У цьому варіанті Halloween-мейка тобі доведеться проявити терпіння: кожен із зубиків чарівної усмішки Чеширського кота доведеться промальовувати вручну. Однак воно того варте!

Якщо ти зовсім не хочеш морочитися з костюмом, пропонуємо тобі намалювати на обличчі… ще одне обличчя! Цей макіяж доволі простий, а виглядає неймовірно моторошно. Головне, що тобі не знадобиться грим: ти можеш сміливо домальовувати всі деталі за допомогою свого повсякденного набору косметики!

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А цей мейк у стилі Pop Art нам подобається особливо! Попри те, що він абсолютно не страшний, ми впевнені, що твої друзі оцінять такий неординарний Halloween-образ.

Обирай будь-який із варіантів Halloween-макіяжу і сміливо експериментуй – міняй кольори, додавай деталі. Образ має створювати настрій, і нехай він у тебе буде святковим!

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