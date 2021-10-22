Макіяж на Хеллоуїн 2021 від учасників «Топ-модель по-українськи»

Зовсім скоро Хеллоуїн, і ти напевно вже почала продумувати свій святковий образ. Бути відьмою або «кривавою медсестричкою» – це банально. Тому ми пропонуємо тобі подивитися, який макіяж до Хеллоуїну зробила собі Ліза Доронько, учасниця реаліті «Топ-модель по-українськи». А твоєму хлопцеві точно сподобається страхітливий мейк Сергія Стоуна!

Отже, щоб зробити такий макіяж, як у Лізи, тобі знадобиться:

– тональний крем

– світла пудра

– пудра для контурингу

– чорний лайнер

– олівець для брів

– рожеві й чорні тіні

– туш

Поїхали!

Нанеси на обличчя світлий (практично білий!) тональний крем. Ретельно розтушуй спонжем.

Закріпи тон матуючою пудрою. Обирай максимально світлий відтінок пудри або використовуй безбарвний засіб з ефектом «фінішу».

Далі пензлем широкими мазками нанеси на вилиці, скроні і шию темну пудру для контурингу. Мазки повинні бути соковитими, яскравими і досить різкими.

Візьми палітру тіней і нафарбуй повіки рожевим або фіолетовим кольором. Проведи також смужку тінями по лінії росту нижніх вій. Намагайся наносити засіб щільним шаром, щоб отримати максимально насичений колір.

Зверху рожевих тіней «поклади» чорні. Ретельно розтушуй, і стеж, щоб з-під чорного проглядав рожевий.

Брови профарбуй темно-коричневим або навіть чорним олівцем, розчеши і закріпи волоски гелем для брів.

Чорним лайнером або підводкою розфарбуй кінчик носа, як показано на фотографії.

Візьми тонкий пензлик, змочи його водою і намалюй по губам (наче зшиваючи їх!) вертикальні тонкі смужки чорними тінями. Якщо ж у тебе є чорна матова помада, можеш використати її.

І завершальний штрих – нанеси на вії подовжуючу чорну туш.

Все, ти готова до Хеллоуїну! І тепер можемо переходити до святкового мейку твого хлопця. До того ж для його створення знадобитися зовсім небагато косметики і часу!

– консилер

– кремові засоби для контурингу: світлий і темний відтінки

– лайнер або підводка

Приступаємо!

Консилером наміть на обличчі малюнок.

Розфарбуй засобом для контурингу спершу темні, а потім світлі частини малюнка. Не використовуй для цього розсипчасті пудри, віддай перевагу кремовим засобам!

Лайнером або підводкою промалюй всі контури малюнка. Намалюй брови і очі, підведи нижню повіку, наміть «бороду» і «шрами» на шиї.

Доповнити образ можна яскравими лінзами. Колір обирайте на свій смак: до цього мейку підійдуть будь-які!

Тепер ви з хлопцем готові до найстрашнішої ночі у році, і однозначно будете найяскравішою парочкою на Хеллоуїнській вечірці.

Детальніше дивись у відео: