Мода 2021: трендові сумки осені (фото)

Необмежений політ фантазії – так можна охарактеризувати модні сумки на осінь 2021 року. Впевнені, що деякі з них тобі навіть не доведеться купувати, адже вони вже можуть бути у твоєму гардеробі. Якісь моделі ти можеш не зрозуміти, а в деякі закохаєшся з першого погляду! Тож давай швидше дізнаємось, які ж сумки в тренді восени 2021 року.

Станем наймоднішими цього сезону!

Оверсайз

Стиль оверсайз нікуди не зникає, а тільки утримує свої позиції та ще й потрапляє до сумок. Наприклад, дизайнери Burberry запропонували не просто об’ємні, а величезні моделі! Їх навіть і сумочкою назвати складно. Не сказати, що практично, але виглядає точно цікаво.

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Бахрома

Американські, ковбойські мотиви теж заполонили тренди 2021 року. Модні сумки прикрасили найрізноманітнішої бахромою: у Burberry – тонкої і витонченої, у Chloe – у вигляді широких стрічок, у Isabel Marant – схожою на довжелезні шкіряні шнурки.

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Мода 2021: які кросівки в тренді цієї осені

Штучне хутро

З такою сумкою ти завжди зможеш мати біля себе «пухнастого, м’якого друга». В холодну пору року такий аксесуар займає почесне місце у трендах. Деякі з них дійсно виглядають мило та можуть зігріти в осінню погоду.

Рюкзаки

Світові дизайнери завжди створювали не тільки стильні сумки, а ще й рюкзаки. І нарешті вони потрапили в топи цієї осені. Круто, коли мода стає відображенням реального світу. Поява на подіумі рюкзаків – наче втілення надій і бажань втомленого від пандемії населення планети. Адже рюкзак – це синонім подорожей! Обирай будь-який для себе.

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Плетіння

Сумочки на кожен день можуть бути оригінальними. А плетіння – можна носити не тільки влітку, а й восени – впевнені законодавці моди. Тож сміливо купуй таку сумочку на осінь або ж носи ту, яку придбала влітку. Тільки обережно з верхнім одягом, плетені сумочки з соломи можуть її пошкодити.

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Мода 2021: які кольори в тренді цієї осені

Асиметрія

Готуючись до осіннього сезону, дизайнери експериментували з незвичайними силуетами сумок – і в результаті ми отримали цілу плеяду оригінальних асиметричних моделей. Виглядають вони цікаво, елегантно і стильно.

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Півколо, сумка-батон

Як в одягу, взутті, зачісках, так і в сумках – мода 90-х років впевнено повертається в сучасні тренди. До речі, такі сумочки могли завалятись в тебе або в шафі твоєї мами. Сміливо можеш їх дістати, віддати на реставрацію та бути наймоднішою цієї осені.

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Монограма, бренди

Логоманія знову з’являється на модному Олімпі. Тренд не новий, але знову актуальний. І, якщо ти думала, що світити брендами – застаріле, то можна робити це знову. Versace, до речі, продемонстрував свою нову монограму – La Greca. А деякі бренди відродили вінтажні візерунки вензелів на своїх осінніх моделях.

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Фото – iStock, Getty Images

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