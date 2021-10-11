Манікюр на жовтень 2021: ідеї дизайну в фото
Навіть, коли дні стають холодними, осінніми та похмурими, наш з тобою настрій завжди можуть врятувати декілька речей: гарячий чай, какао, посиденьки з подругами в ковдрах, святковий макіяж для себе та новий манікюр. Погодься, ці всі пункти завжди додають настрою. Але сьогодні поговоримо про трендовий манікюр на жовтень 2021 року.
Ми про це вже писали і не втомлюємось повторювати, що осінь – не причина відмовляти собі в яскравому дизайні. Головне в цій справі – самовираження та комфорт. І хіба важливо, що подумають інші? Але нюдові віддінки теж не варто недооцінювати. Адже вони завжди виглядають стильно. Тож, ти вже записалась до майстра на жовтень, а ідей ще немає? Зараз ми тобі допоможемо. Ідеї для манікюру на жовтень 2021 року – до твоєї уваги.
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Фото – iStock
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