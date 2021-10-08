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Манікюр на осінь 2021: модні тренди

Манікюр на осінь 2021: модні тренди

А от і осінь! Проте не хочеться вірити, що дні стануть холодними, вологими та з опадами. Давай спробуєм трохи продовжити літо та тепло на наших нігтях? Повір, є такі дизайни, які будуть виглядати і не досить яскраво, але в той же час зігріють тебе в прохолодний день. Скоріше дивись та обирай свій! 

Підбірка модних дизайнів на осінь 2021 спеціально для тебе.

 

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Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

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Публикация от NAILSMADE ???? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

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Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

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Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

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Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

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Публикация от МАНИКЮР / НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (@teplova_beautyland)

 

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Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

 

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Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

 

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Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от МАНИКЮР????ПЕДИКЮР????КИЕВ (@taka_nail_studio)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от Valentina KADYROVA NAIL STUDIO (@valentinakadyrova.2)

 

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Публикация от Valentina KADYROVA NAIL STUDIO (@valentinakadyrova.2)

Манікюр на осінь 2021: модні тренди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото – iStock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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